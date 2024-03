Boom di arrivi negli aeroporti di Milano: ricavi per oltre 762 milioni di euro

È definitivamente alle spalle la lunga coda del covid per gli aeroporti di Milano. Nel 2023 Sea, la società che gestisce Linate e Malpensa, ha registrato ricavi per oltre 762 milioni di euro (28 in più rispetto al 2022) con un utile netto di 156 milioni. Tutto questo anche grazie al traffico degli aeroporti che è tornato ai livelli pre-pandemici.

Secondo i dati raccolti, il traffico a Linate e Malpensa segna 35,3 milioni di passeggeri, in aumento del 22% rispetto al 2022 e pari al traffico del 2019. L’esercizio 2023 – si legge nel comunicato - è stato caratterizzato da un ritorno del traffico passeggeri degli aeroporti milanesi ai livelli del 2019 (35,3 milioni in entrambi gli anni), ultimo esercizio non penalizzato dagli effetti della pandemia e da un Ebitda consolidato pari a 335,3 milioni di euro. Questo risultato include 41,4 milioni di euro di poste non ricorrenti, al netto di tali valori è pari a 293,9 milioni di euro e risulta il più alto mai conseguito nella storia di Sea ed è superiore di 23 milioni rispetto a quello registrato nel 2019.

Le migliori performance sono il risultato delle azioni intraprese dall’azienda con particolare riferimento allo sviluppo dei ricavi non aeronautici e all’efficientamento della base costi - evidenzia Sea. Il numero di passeggeri nel 2023 (35,3 milioni) è aumentato del 22% rispetto all’esercizio 2022. L’aeroporto di Milano Malpensa e Milano Linate hanno gestito rispettivamente 25,9 milioni di passeggeri e 9,4 milioni di passeggeri (entrambi in crescita del 22%). La merce trasportata è stata pari a 667 mila tonnellate, in flessione del 7% rispetto al 2022 (+21% rispetto al 2019). Milano Malpensa, da sola, ha movimentato il 65% delle merci a livello nazionale. Dalla Cargo City di Malpensa è transitato l’11,6% in valore di tutte le esportazioni nazionali dirette al di fuori dell’UE.