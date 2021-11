In 9 mesi la Fiera ha perso 49 milioni di euro, ma ora vede la luce in fondo al tunnel

Ancora un anno da dimenticare. Fiera Milano ha chiuso i primi nove mesi del 2021 in negativo: -49,5 milioni di euro, in peggioramento dal rosso di 38,8 milioni dello stesso periodo del 2020. A pesare sui conti è stata la prolungata sospensione delle attività fieristiche e congressuali nel primo semestre a causa della pandemia di Covid-19.

L'Ebit è negativo per 40,5 milioni, da -28,9 milioni, e l'Ebitda è negativo per 7 milioni, da un dato positivo per 4,7 milioni nei primi tre trimestri dello scorso esercizio. Nei primi nove mesi i ricavi delle vendite e delle prestazioni sono ammontati a 39,9 milioni, in flessione del 46%. L'indebitamento finanziario netto è di 14,5 milioni rispetto ai 64,9 milioni dello scorso giugno.

Sulla base delle previsioni più aggiornate e alla luce dei ristori in assegnazione entro la fine dell'esercizio, il gruppo prevede di rivedere al rialzo i target di Ebitda e di indebitamento finanziario netto sull'esercizio in corso. Le stime aggiornate prevedono ricavi attesi intorno ai 130 milioni di euro, un Ebitda compreso fra 52 e 57 milioni rispetto ad una precedente indicazione di 23-28 milioni di euro e disponibilità finanziaria netta prevista nel range tra 0 e 10 milioni di euro, rispetto alla precedente previsione di indebitamento finanziario netto di 24-28 milioni.