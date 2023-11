Il turismo fa crescere l'economia di Milano

Il comune di Milano ha registrato entrate maggiori negli ultimi mesi rispetto alle previsioni. Ad annunciarlo la commissione consiliare Bilancio che oggi ha licenziato la variazione di bilancio finanziario, la seconda del 2023. A dare impulso al saldo in positivo è il settore del turismo e le attività connesse. Grazie all’incremento delle risorse economiche, l’amministrazione comunale ha stanziato fondi aggiuntivi: nello specifico, per esempio, 7 milioni di euro verranno destinati alla cultura, come già successo a luglio quando i fondi stanziati per il settore sono stati 5 milioni.

Andando nel dettaglio, le voci che hanno permesso il dato positivo sono state la tassa di soggiorno (5,6 milioni di euro) e il canone unico patrimoniale (3,4 milioni di euro), entrato in vigore nel 2021 e che consiste nel pagamento di una somma per l’occupazione di suolo pubblico e per gli spazi pubblicitari.

La delibera è stata presentata da Emmanuel Conte, assessore al bilancio e patrimonio immobiliare del comune di Milano, ai commissari dopo l’approvazione della giunta. “La gestione attenta e prudente dei conti e il buon andamento dell’economia cittadina ci consentono di finanziare i bisogni crescenti di tutte le direzioni, che a fine anno a consuntivo avranno tutti un budget superiore a quello previsto inizialmente - spiega Conte -. Per quanto riguarda le risorse in conto capitale, con questa variazione sosteniamo e anzi rafforziamo, con 50 milioni di euro un più, un piano investimenti per opere pari al triplo di quelle degli anni passati”.