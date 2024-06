308 milioni di euro di ricavi: come è andata nel 2023 Mm

È stato approvato dagli azionisti il bilancio di Mm, la società partecipata del comune di Milano. L’azienda ha chiuso il 2023 con un totale dei ricavi pari a 308 milioni di euro (+3,2% rispetto al 2022) e un risultato netto positivo di 20 milioni di euro, nonostante le sfavorevoli condizioni dei mercati energetici e finanziari che hanno inciso sulla struttura dei costi aziendali.

Dato positivo anche per l’Ebitda che cresce rispetto allo scorso anno (+39%), raggiungendo i 74,1 milioni di euro. Gli investimenti ammontano a 62,2 milioni di euro. Infine, la posizione finanziaria netta si è ridotta dai 240 milioni di euro di fine 2022 ai 209,5 di fine 2023. Il patrimonio netto si attesta a 266,5 milioni di euro.

Nel corso del 2023 l’agenzia Moody’s ha mantenuto costante il proprio giudizio sul rating di Mm pari a Baa3 (con aggiornamento dell’outlook da negativo a stabile, in conseguenza del cambio di outlook assegnato al debito sovrano dell’Italia), continuando a posizionare l’azienda in area Investment Grade.

"Siamo soddisfatti per i risultati che emergono dal bilancio 2023 - ha dichiarato Simone Dragone, presidente di Mm Spa - e per questo voglio ringraziare l’impegno delle colleghe e dei colleghi che ogni giorno lavorano per la cura della città. Dai dati di Bilancio sottolineo l’aumento del margine operativo lordo che permetterà una maggiore e più efficace capacità di investimento con un occhio di riguardo per i progetti innovativi nelle varie divisioni di MM. È un dato che guarda al futuro e ci spinge a rinnovare il nostro impegno in settori strategici per i cittadini".

"Abbiamo approvato un bilancio molto positivo – ha aggiunto Francesco Mascolo, amministratore delegato di Mm Spa –. Le competenze e la passione dei team di Mm contribuiscono a questi risultati che confermano, tra l’altro, l’efficacia di un Piano d’azione implementato in un momento di crisi globale che ha visto l’incremento dei costi dei vettori energetici, delle materie prime e dei tassi d’interesse".