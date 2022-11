I mezzi sono un problema per il bilancio del comune, ha detto Sala

Non sono tempi facili per i conti di palazzo Marino. E il primo cittadino di Milano, Beppe Sala, annuncia tagli al bilancio: "Dovremmo toccare un po' tutto", ha detto parlando con i giornalisti a margine dell’inaugurazione dell’anno accademico dell’Università Cattolica nella mattinata di mercoledì 23 novembre.

"Noi, dal punto di vista del bilancio, abbiamo un problema veramente più grave delle altre amministrazioni comunali", ha proseguito il sindaco. Il problema di Milano è il trasporto pubblico che pesa troppo sulle casse comunali: "La bigliettazione non funziona ancora come prima del Covid: tanti sono ancora resistenti a usare il tpl e siccome i costi sono sostanzialmente fissi, il personale è quello che è, con i ricavi variabili noi abbiamo un grande problema", ha sottolineato Sala

"Bisogna fare un discorso serio rigoroso e sincero ai cittadini: noi dobbiamo costruire un bilancio prudente, che per forza pareggia entrate e uscite - ha aggiunto il sindaco -. Oggi vedete tagli significativi ma riteniamo che via via potremo avere altre entrate che permetteranno di non toccare sostanzialmente i servizi. Adesso però non abbiamo alternative".

"Le entrare poi durante l’anno, con i vari assestamenti, normalmente aumentano anche perché il governo via via rilascia interventi", ha aggiunto Sala precisando che non vuole fare il bilancio preventivo a fine maggio: "nella spesa dei primi mesi vorrei provare comunque a costruire un bilancio prudente a dicembre". Il bilancio, comunque, è un problema per diverse amministrazioni e i primi cittadini si stanno confrontando sul tema proprio in questi giorni a Bergamo, sul palco dell'assemblea nazionale dell'associazione italiana comuni italiani (Anci).