In Lombardia bonus occupazionale alle aziende che assumono per almeno 12 mesi

Bonus per far assumere giovani dalle aziende: tra gli obiettivi principali che Regione Lombardia si è prefissata per il 2022 c'è il la riduzione del mismatch lavorativo, quel fenomeno tanto reclamato dalle imprese lombarde che non trovano personale qualificato e idoneo alle esigenze aziendali. La risposta si chiama 'Formare per Assumere' ed è una misura nata proprio per andare incontro ai bisogni del mercato del lavoro.

L'idea del bonus alle aziende

"Tutti i giorni ascoltiamo gli imprenditori che si lamentano della mancanza di personale formato e qualificato - ha dichiarato l'assessore alla Formazione e lavoro Melania Rizzoli - e per questa ragione, Regione Lombardia ha stanziato un finanziamento con cui le aziende lombarde possono finalmente avere un aiuto concreto nella selezione e formazione delle proprie assunzioni".

"È importante che tutte le aziende vengano a conoscenza di questa misura - ha continuato - soprattutto perché, come sappiamo, i primi mesi dell'anno sono quelli in cui generalmente si assume di più. Tra i nostri obiettivi per il 2022 c'è appunto, la lotta al mismatch lavorativo".

Gli incentivi alle aziende che assumono

Con 'Formare per Assumere' ogni impresa può usufruire di un incentivo occupazionale per ogni lavoratore assunto con un contratto di almeno 12 mesi. Oltre al bonus occupazionale l'azienda ha diritto fino a 3.000 euro per un voucher formativo che può essere speso presso gli enti accreditati, per attivare corsi di formazione specifici per le figure specializzate di cui l'azienda necessità.

Il bonus occupazionale è differenziato in base all'età e al genere:

• Lavoratori fino a 54 anni: 4.000 euro;

• Lavoratrici fino a 54 anni: 6.000 euro;

• Lavoratori a partire da 55 anni: 6.000 euro;

• Lavoratrici a partire da 55 anni: 8.000 euro.

Il voucher formativo

• 3.000 euro da spendere presso enti accreditati alla formazione di Regione Lombardia.