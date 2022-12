Un'altra azienda ha premiato i suoi dipendenti con un bonus da mille euro

Un bonus da mille euro contro il caro bollette e l'inflazione galoppante. È quello che ha riconosciuto il colosso del ticketing Ticketone ai propri 110 dipendenti delle sedi di Milano e Roma.

La società "ha deciso di dare un concreto sostegno economico alle famiglie in un momento storico complesso in cui l’inflazione è ai massimi livelli - si legge in una nota -. Le welfare card sono state inviate ai dipendenti all’inizio del mese di dicembre e consentono la spendibilità per le spese alimentari e altre voci di spesa che hanno subito un forte incremento".

"Questo premio vuole prima di tutto offrire un sostegno alle famiglie a fronte del caro vita e valorizzare lo straordinario contributo e la determinazione di tutti i nostri dipendenti in questo anno ancora così diverso e così insolito - ha spiegato Germana Solcia, Hr manager di Ticketone -. Un anno che ricorderemo come un vincente lavoro di squadra da parte di tutta Ticketone per la grande ripresa dei concerti live".

Le società che hanno premiato i propri dipendenti

Quello di Ticketone non è un caso isolato, altre società hanno premiato i propri dipendenti con bonus. Mondadori, ha premiato i suoi collaboratori con mille euro; 2mila euro, invece, il bonus ricevuto dai collaboratori di Great place to work.