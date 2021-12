I costruttori chiedono al Comune di aumentare il bonus volumetrico

Due associazioni di costruttori e sviluppatori immobiliari (Aspesi e Assimpredil) hanno chiesto al comune di Milano di aumentare il bonus volumetrico destinato alla riqualificazione degli immobili abbandonati, parametro che il comune ha fissato al 10% solo in 115 aree di Milano. La richiesta è stata avanzata nella giornata di giovedì 16 dicembre nel corso della Commissione consiliare Rigenerazione.

Inizialmente la legge varata dalla Regione concedeva un bonus del 25% di possibilità extra di costruire a chi avesse risanato un immobile in disuso. La norma è stata poi riformulata dopo il ricorso alla Corte Costituzionale e tre ordinanze successive del Tar, che hanno attribuito ai comuni la decisione sulle percentuali del bonus. Attualmente Milano non ha ancora fissato formalmente una cifra (il consiglio comunale affronterà il tema nella seduta di oggi, giovedì 16 dicembre), ma Palazzo Marino sembra essere intenzionato a fissare il bonus al 10% solo in casi determinati.

Le associazioni di categoria hanno valutato i parametri come troppo restrittivi. "Nelle periferie il bonus volumetrico al 10 per cento è insufficiente, un numero diverso avrebbe avuto un obiettivo anche sociale - ha chiosato Federico Oriana, presidente di Aspesi (associazione nazionale tra le società di promozione e sviluppo immobiliare) -. Inoltre I due anni per la presentazione del permesso sono davvero molto pochi: si perde un anno solo per arrivare ai blocchi di partenza. L'effetto combinato dell'incentivo minimo e i tempi ristretti temiamo possano bloccare l'obiettivo di rigenerazione, soprattutto nelle periferie".

Luca Grassi di Assimpredil, invece, ha avanzato sei richieste sulla delibera, tra cui quella di "modulare gli incentivi volumetrici, portando il bonus al 15 per cento almeno nelle aree più periferiche", di "inserire all'interno degli ambiti che avranno accesso agli incentivi i tessuti urbani compatti a cortina" e di "specificare meglio i criteri sugli oneri di urbanizzazione".