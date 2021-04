La borraccia della Ferragni sold-out in poche ore: è già su Ebay a 81 euro

Complice il tam tam mediatico, l'oggetto è andato a ruba: non è noto se ci sarà una seconda produzione

Sold-out in poche ore. La borraccia con il brand milanese di Chiara Ferragni, messa in vendita a 39 euro più le spese di spedizione negli scorsi giorni, è già introvabile. E vista la richiesta esagerata arrivano le proposte di seconda mano: su Ebay ci sono modelli messi in vendita a oltre 80 euro.

Un prezzo elevatissimo per un thermos, ma l'enorme tam tam mediatico sull'oggetto ne ha gonfiato a dismisura il valore. Il prodotto è stato pubblicizzato da moltissimi influencer su Instagram che hanno ricevuto l'omaggio. Non è la prima volta che l'imprenditrice 33enne cremonese, recentemente entrata nel Cda di Tod's, collabora con 24Bottles, l'azienda che ha realizzato la borraccia: già lo scorso novembre la Ferragni aveva lanciato una linea di bottiglie rosse con il disegno cartonizzato dell’influencer e l’immancabile logo aziendale (l’eyelike). Stavolta, invece, la borraccia ha uno stile completamente diverso: pattern glitterato e eyelike rosa shocking.

"Il rinnovo della collaborazione con Chiara Ferragni dimostra come la borraccia riutilizzabile sia ormai un accessorio di tutti i giorni. Con la sua forma, design e qualità, 24Bottles rappresenta il modello perfetto per il mondo della moda", hanno affermato i giovani fondatori di 24Bottles, Giovanni Randazzo e Matteo Melotti. "24Bottles è già un’azienda internazionale", proseguono gli imprenditori, "ma essere scelti ancora una volta da un’imprenditrice come Chiara Ferragni ci permette di dare ancora più visibilità al Design italiano sostenibile nel mondo".

Attualmente la borraccia non è più acquistabile e la produzione è ferma. Non è noto se ci saranno delle nuove edizioni. Negli scorsi giorni l'influencer, moglie del rapper Fedez, era entrata prepotentemente nel dibattito mediatico per le dure parole contro la gestione della Lombardia della campagna di vaccinazione.