Anche Bracco avrà una sede a Mind

Anche la multinazionale italiana del settore chimico e farmaceutico Bracco aprirà una sede a Mind. Il quartier generale dell'azienda si troverà nel "village north", che aprirà a settembre 2023.

L’annuncio è avvenuto in occasione della prima edizione della Mind Innovation Week, festival dell’innovazione dedicato al racconto e alla divulgazione delle frontiere delle scienze della vita e della città del futuro attraverso la voce dei protagonisti che abitano il distretto. Sono ad oggi oltre 25 le realtà pubbliche e private presenti in Mind, tra cui lo Human Technopole, l’IRCCS Galeazzi Santambrogio, l’Università Statale di Milano, la Fondazione Triulza, il Politecnico di Milano, l’acceleratore no profit dell’Università di Berkeley Skydeck Europe, la Fondazione Triulza, Federated Innovation, la federazione di oltre 40 imprese associate per condividere progetti di ricerca sul principio del collaborare per competere.

"Per il nostro Gruppo essere in Mind è un passo importante, che abbiamo voluto sottolineare organizzando un evento nell’ambito dell’Innovation Week per parlare del futuro della salute come intreccio tra diagnostica e innovazione", afferma Diana Bracco, Presidente e Ceo del Gruppo.

"Siamo orgogliosi di questo accordo che porta in Mind una storica realtà del made in Italy italiano nelle scienze della vita, con la sua tradizione di ricerca e sviluppo, di valori e di vocazione internazionale - ha detto Andrea Ruckstuhl, head of Italy and continental Europe di Lendlease -. Mind rappresenta il luogo dove essere per fare innovazione all’interno di un sistema, come emerge anche da questa prima edizione della Mind Innovation Week che ha messo in mostra una comunità reattiva, coesa fortemente impegnata nella ricerca, nell’innovazione e nella condivisione. È con grande entusiasmo che diamo il benvenuto a Bracco all'interno del distretto dell'innovazione Mind. L'ingresso di Bracco rappresenta una leva strategica importante che contribuisce ad alimentare l'ecosistema di ricerca e innovazione in ambito medico del distretto".