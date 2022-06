Esselunga regala buoni benzina: come funziona l'offerta

Esselunga regala buoni carburante. Letteralmente. In tempi di caro benzina l'azienda ha deciso che distribuirà buoni per rifornimenti nelle stazioni Q8 ai possessori di carte Fidaty che acquisteranno specifici prodotti. La promozione è valida da oggi, 23 giugno, fino al 3 di agosto.

Il funzionamento dell'offerta è semplice: a una serie di prodotti è stato associato un preciso valore di sconto alla pompa. Un esempio? Mettendo nel carrello una confezione di una nota marca di filetti di tonno si ha diritto a uno "sconto benzina" di 1 euro, 1,20 per una confezione di prodotto per lucidare l'argenteria, 2 per uno spray sportivo che tiene lontane le zanzare. Al raggiungimento della soglia di 5 euro, ottenibile anche in più tranches, si ha diritto al buono. Il voucher si può ritirare immediatamente (viene stampato in fondo allo scontrino) oppure si può continuare ad accumulare crediti e ritirare in seguito i ticket (che resteranno validi fino al 31 agosto). Il regolamento dell'offerta puntualizza che è possibile utilizzare un solo buono da 5 euro ogni 25 euro di carburante.

L'obiettivo della promozione è uno solo: spingere i clienti a fare scorte. Scorrendo il volantino che pubblicizza l'iniziativa, infatti, si nota come ci siano principalmente prodotti alimentari a lunga conservazione (biscotti, merendine, vino e aceto), oltre a detersivi per il bucato e la casa. In breve: ci guadagna chi è già abituato a stoccare prodotti in cantina e box.

Le Esselunga in cui è attiva la promozione

La promozione è valida nei supermercati presenti nelle province di: Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Mantova, Monza Brianza, Pavia, Varese, Torino, Alessandria, Asti, Biella, Novara, Verbania, Genova, Verona, Vicenza, Bologna, Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia.