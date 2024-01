I buoni pasto che si possono usare nei discount

L’accordo è stato siglato e diventerà operativo tra poche ore. Letteralmente. I buoni pasto di Satispay si potranno usare nei supermercati Md a partire dalla giornata di giovedì 1° febbraio. Lo ha annunciato la società milanese in una nota; è il primo accordo in Italia tra una società di ticket e un discount.

L’accordo è stato reso possibile “grazie alla sostenibilità del modello buoni pasto di Satispay e il suo impatto positivo per gli esercenti - si legge in una nota congiunta delle due aziende -. A differenza degli altri player del settore, il modello Satispay è basato su commissioni contenute per gli esercenti che accettano i buoni. Questo modello ha consentito ad MD di trovare una soluzione congeniale per combinare le esigenze dei clienti e quelle dell’insegna”.

“Siamo lieti di collaborare con MD, che per la prima volta in Italia introduce nel mondo discount i buoni pasto e decide di farlo con il nostro servizio - ha detto Luca Palermo, chief business development officer b2b di Satispay -. È la conferma di essere riusciti a trasferire le caratteristiche di convenienza ed etica che abbiamo combinato in un unico strumento. Questa partnership è la testimonianza del valore aggiunto di cui tutti i lavoratori clienti della catena beneficeranno grazie a Satispay buoni pasto”.

“La partnership con Satispay si inserisce in un processo di costante ricerca dell’insegna di soluzioni innovative per soddisfare le aspettative dei nostri clienti. Riconosciamo l’importanza di adattarci alle esigenze di consumatori evoluti e digital oriented e abbiamo individuato nei Buoni Pasto Satispay un’opportunità per offrire un’opzione sostenibile e trasversale.”