Camplus, residenze e appartamenti per studenti universitari

In Lombardia sono 1.000 gli ospiti che vivono per brevi o per lunghe permanenze presso le strutture Camplus. Tra questi 1.000 troviamo 180 posti letto per studenti universitari nella città di Rozzano, alle porte di Milano, dove Camplus gestisce il Camplus Humanitas University, attraverso una partnership con l’omonima università. L’offerta più consistente è invece situata nella città di Milano. La tipologia di opzioni messe a diposizione da Camplus per la città constano di 3 collegi di merito o del network Camplus college, ovvero residenze universitarie accreditate presso il ministero dell’università e della ricerca e 3 residenze e 20 appartamenti si collocano all’interno del mondo Camplus apartments. Quest’ultimo presenta una scelta di appartamenti tutti completamente arredati, situati in centro città o in prossimità dei maggiori punti d’interesse. La flessibilità di tale offerta consente di rispondere ad ogni esigenza di prezzo, localizzazione e servizio e si rivolge sia agli studenti che ai giovani lavoratori. Gli appartamenti presenti sono di diverse tipologie abitative, dal monolocale al bilocale, sino all’appartamento in condivisone con più stanze, con la possibilità di scegliere tra stanze singole o doppie. Il team di Camplus è il primo e unico referente nella ricerca e nella gestione dell’appartamento e segue in tutte le pratiche pre e post firma del contratto.

I collegi di merito Camplus College

Tra i collegi di merito invece troviamo Camplus Città studi, Camplus Lambrate e Camplus Turro. Camplus Città studi, nato nel 1999 è tra le prime residenze Camplus. Nel cuore del quartiere Città Studi di Milano, a 200 metri dalla fermata della metropolitana, la residenza è situata in posizione strategica rispetto agli Atenei della città e di fronte alle principali sedi del Politecnico. Può accogliere 97 studenti in camere singole e doppie. Camplus Lambrate si trova vicino al Politecnico. La struttura è costituita da unità abitative che vanno dal monolocale all’appartamento, con camere da letto singole e doppie, tutte dotate di bagni, soggiorno e cucina. Dispone, inoltre, di luoghi per il relax come la biblioteca, l’emeroteca, la sale giochi, una palestra interna. Presenti, inoltre, diverse aule studio e una sala conferenze.

Camplus Turro è situato nell’omonimo quartiere e si trova a pochi passi dal Parco della Martesana. Il Camplus è definito “un paese nella grande città” grazie ai parchi, giardini, ristoranti e locali che circondano la struttura, come il celebre “Zelig”, storica meta cult della movida milanese. La vicinanza del Camplus alla linea rossa della metropolitana, permette di raggiungere le principali università milanesi – Bicocca, Politecnico Bovisa e San Raffaele – con grande rapidità.

La struttura ospita 110 studenti e viaggiatori in camere singole e doppie. "Mai come quest’anno la nostra mission, l’incontro che dà valore al tuo viaggio” commenta Maurizio Carvelli, Fondatore e CEO di Camplus, si è resa evidente e viva agli occhi dei nostri ospiti tra cui gli studenti, i quali hanno potuto sperimentare la dimensione universitaria sia su un piano relazionale, grazie alla riorganizzazione degli spazi, e sia su un piano formativo, grazie alle numerose attività svolte nelle varie strutture e pensate per favorire incontro, relazione e condivisione. Questo ci ha dato molta fiducia e voglia di crescere ancora di più".