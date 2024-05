A Milano aumenteranno i canoni di affitto fino a 180 euro all'anno

Per chi ha il rinnovo annuale dell'affitto, i canoni di locazione stanno per aumentare. Secondo i dati dell'Istat su aprile 2024, l'inflazione segna un aumento dello 0,8%, stesso valore in crescita per i prezzi al consumo. Il che si traduce in aumenti anche per chi ha l'adeguamento dei canoni di locazione annuale, parte dei contratti 4+4. E con il caro affitti e il podio detenuto da Milano come quarta città più cara d'Italia, il capoluogo meneghino non poteva non essere in cima a questa classifica.

A snocciolare i dati è Idealista che ha calcolato quanto inciderà l'aumento dell'inflazione sull'adeguamento dei contratti di locazione di un trilocale in base ai dati Istat. A livello nazionale nel mese di aprile la media per prendere in affitto un trilocale era di 720 euro al mese, di conseguenza in media ci sarà un aumento dei canoni di locazione di sei euro al mese.

Gli aumenti a Milano

Gli inquilini che subiranno maggiormente le conseguenze dell'inflazione saranno i milanesi. I canoni aumenteranno di circa 15 euro al mese, 180 euro all'anno. Un dato che sembra di poco conto ma che su un anno intero crea una differenza di un certo livello. A Milano seguono Venezia, Bologna, Bolzano e Firenze con 10 euro in più al mese nei contratti di locazione. A ruota, con 9 euro di aumenti, Roma e Como.