140 milioni dalla Regione Lombardia per la ricapitalizzazione delle imprese

Ricapitalizzare le Micro, Piccole e Medie Imprese lombarde con 140 milioni di euro complessivi e dare loro la possibilità di rinvestire. Un provvedimento, pilota per tutto il Paese, assunto dalla giunta regionale della Lombardia, su iniziativa dell'assessore regionale allo Sviluppo economico, Guido Guidesi, che consentirà al tessuto imprenditoriale di rafforzare la propria struttura patrimoniale, con un impegno economico unico in Italia, e spingere gli investimenti per la ripresa.

Saranno possibili progetti di riconversione e lo sviluppo aziendale, anche finalizzati alla valorizzazione del capitale umano, la transizione digitale e green, nonché l'attrazione investimenti e il back shoring. "Questo strumento permetterà alle nostre Pmi e ai nostri professionisti di stabilizzarsi e di poter investire", il commento dell'assessore. Gli investimenti delle imprese passeranno per Finlombarda con garanzie della Regione: "Mi aspetto che le banche accompagnino totalmente le nostre aziende", ha aggiunto Guidesi.

La prima linea di intervento, riservata a micro, piccole e medie imprese con sede legale e/o operativa in Lombardia, è riservata alle società di persone che desiderano trasformarsi in società di capitali. Verrà loro riconosciuto un contributo a fondo perduto pari al 30% dell'aumento di capitale sottoscritto e versato. Sono ammessi anche i liberi professionisti che abbiano avviato l'attività professionale da almeno 12 mesi.

La seconda linea è riservata alle Pmi già costituite in società di capitali e che, prima di presentare la domanda di partecipazione, abbiano deliberato un aumento di capitale pari ad almeno 75 mila euro. A queste, oltre al contributo a fondo perduto, sarà data la possibilità di richiedere anche un finanziamento a medio-lungo termine finalizzato a sostenere il programma di investimenti e assistito da una garanzia regionale.