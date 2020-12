Car Driver, servizio Ncc Milano con autista

Car Driver Milano è specializzata nel servizio Ncc Milano, noleggio auto con conducente, in città o verso qualsiasi destinazione d’Italia ed estera. La società di autonoleggio organizza collegamenti da e verso gli aeroporti e stazioni, transfer di lavoro, per appuntamenti, meeting o fiere, o di vacanza, verso località rinomate di mare o montagna. Garantito anche il servizio di noleggio auto per matrimonio.

L'azienda dispone di una flotta composta da:

Auto modello Mercedes E klass o Mercedes V klass, limousine, vetture blu di lusso e minivan da 6/7/8 posti, tutti regolarmente sanificati. Le auto vengono cambiate ogni tre anni, sono munite di autorizzazioni locali per accedere alle zone ZTL di Milano e dei centri storici di qualsiasi città, e dispongono di assicurazioni con i più alti massimali per l’Ncc.

Ogni auto dispone di GPS, pneumatici adatti alla stagione, climatizzatore e ogni accessorio utile per garantire massimo confort e sicurezza durante il viaggio.

Tutti gli autisti sono discreti, puntuali, professionali, hanno una buona conoscenza delle lingue straniere e possono offrire spunti e suggerimenti per soste e acquisti lungo il percorso.

Servizi disponibili:

La società di autonoleggio con conducente offre un’ampia gamma di servizi che coprono l’utenza privata, la clientela business e luxury, nel dettaglio:

Ncc con autista: servizio di transfer nelle principali città italiane anche nelle zone ZTL e nei centri storici.

Transfer da e per gli aeroporti e stazioni: servizio di Ncc da e verso i principali scali milanesi (Malpensa, Milano Linate, Orio al Serio), i principali aeroporti d’Italia e le stazioni ferroviarie.

Noleggio con conducente business: transfer per privati o clientela business, effettuato con auto blu, equipaggiate per garantire un viaggio rilassante, comodo e sicuro.

Transfer con minivan: spostamenti di lavoro per dirigenti, personale aziendale o clienti, verso luoghi di meeting o team building, fiere o centri congressuali. I mezzi forniti sono eleganti e adatti a eventi di rappresentanza.

Auto per eventi e matrimoni: una rosa di modelli auto che comprendono Mercedes E, Mercedes S, Maserati quattro porte, Porsche Panamera, Jaguard Xf e Xj, Bentley, Limousine per il transfer degli sposi e pulmini 7/8 posti per il trasferimento degli invitati anche da e per gli aeroporti.

Servizio tour e shopping: percorsi personalizzati con conducente a disponibilità oraria nelle principali città e verso gli outlet.

Transfer verso i luoghi di villeggiatura: collegamento da e per le principali mete turistiche al mare o in montagna, dalla Versilia alle località sciistiche della Val D’Aosta, Francia e Svizzera.

Operatività, prezzi e modalità di prenotazione

Il servizio Ncc di Car Driver è disponibile H24 tutti i giorni dell’anno; è facilmente prenotabile per evitare inutili attese e il punto di prelievo può essere a casa, al lavoro o dove si è più comodi.

La tariffa viene concordata prima della partenza e non rischia di variare a causa di ritardi lungo il tragitto.

Informazioni

Car Driver Milano

Titolare: Christian Porcu

Tel. +39 347.82.57.440

https://www.cardrivermilano.com/

info@cardrivermilano.com