C'è un nuovo servizio di car sharing con solo Fiat 500 elettriche

Una flotta di 400 Fiat 500 completamente elettriche. È sbarcata a Milano Leasysgo, nuovo servizio di car sharing. La società, legata a Fca Bank, ha debuttato a Torino lo scorso mese di gennaio e Milano è la seconda città in cui approda ma a breve — secondo quanto comunicato dall'azienda — dovrebbe arrivare anche nella Capitale (e raggiungere le 1.200 auto in tutta Italia entro la fine del 2021).

Trattandosi di un servizio di car sharing a flusso libero, il parcheggio sarà gratuito e senza limitazioni o vincoli in tutte le zone di Milano. Non solo, la ricarica delle nuove 500 è gratuita e interamente gestita dall'azienda che si avvarrà delle stazioni di ricarica Leasys presenti in tutta la città nonché della rete di colonnine elettriche pubbliche.

Leasysgo: quanto costa noleggiare un'auto

Per noleggiare un'auto basta acquistare il voucher annuale su Amazon, al prezzo di 19,99 Euro, scegliendo tra l’abbonamento prepagato o pay-per-use. Il primo costa 19,99 euro al mese e include 2 ore di mobilità al mese ed "è pensato per chi fa un uso più continuativo del servizio", precisano dalla società; il secondo, invece, non prevede alcun costo fisso e ha una tariffa di 0,29 euro al minuto. Per entrambe le soluzioni il costo massimo giornaliero è fissato a 43,50€, con la possibilità di tenere l’auto per un totale di 24h dall’inizio del noleggio. L'abbonamento si potrà utilizzare anche nelle altre città in cui è presente il sevizio.

"Un altro passo verso una Milano più sostenibile", ha commentato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, pubblicando su Instagram una foto in cui è alla guida di una 500 elettrica dell'azienda.