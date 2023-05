Milano è la città coi canoni d'affitto più alti d'Italia (e che crescono di più)

Milano è la città italiana con i canoni di locazione più alti e che crescono di più. E costa meno prendere in affitto un trilocale a Torino, Genova o altre città rispetto a un monolocale a Milano. Questo nel generale aumento dei prezzi delle case in Italia, che si riflette non solo sulle compravendite ma anche sulle locazioni.

Lo rende noto l'ufficio studi di Tecnocasa, su dati del secondo semestre del 2022, secondo cui in generale nelle principali città italiane i canoni sono aumentati del 3,9% per i monolocali, del 4,2% per i bilocali e del 4,0% per i trilocali rispetto al primo semestre sempre del 2022. L'aumento dei canoni (in corso dal 2015) si era fermato durante la pandemia covid, per poi riprendere nella seconda parte del 2021, insieme alla crescita della domanda di immobili in affitto e alla diminuzione dell'offerta, perché sempre più proprietari si rivolgono al mercato degli affitti brevi: per questo motivo diminuisce il tempo medio per trovare un locatario, ora 38 giorni.

A Milano i canoni di locazione, dal primo al secondo semestre del 2022, sono aumentati del 6,4% per i monolocali, del 6,8% per i bilocali e del 6,5% per i trilocali. Gli aumenti sono dunque superiori alla media e, per ciascun "taglio", sono i più alti tra le città prese in esame (Bari, Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino e Verona). Il bilocale è il "taglio" preferito dai locatari (38%). Segue il trilocale (32,2%).

Passando ai canoni medi mensili, Milano si conferma la città più cara. Servono 750 euro per un monolocale, 1.040 euro per un bilocale e 1.410 euro per un trilocale. A Roma, seconda città più costosa tra quelle prese in esame, rispettivamente "bastano" 600 euro, 770 euro e 960 euro. Un bilocale medio a Milano, in locazione, costa più di un trilocale medio a Roma. Ma, in diverse città prese in esame, un trilocale costa meno di un monolocale milanese. È così per Bari, Genova, Palermo, Torino e Verona.