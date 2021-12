Il caro bollette sarà una batosta per le aziende lombarde

"I costi energetici rischiano di essere la Lehman Brothers del manifatturiero e questo non possiamo permettercelo, bisogna agire subito a livello europeo". Lo ha detto l'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia, Guido Guidesi, durante il suo intervento in conferenza stampa convocato alla Fonderia di Torbole per denunciare il caro energia non più sostenibile.

"Sono stato il primo, ormai tre mesi fa, a denunciare, come Regione Lombardia - ha proseguito - il grave problema del rincaro energia, ma l'Europa ha deciso di non decidere e di rimandare il problema. Bastava parlare, come facciamo quotidianamente, con gli imprenditori per capire ciò che stava e sta accadendo".

"Ringrazio Matteo Salvini - ha concluso - per l'impegno che ha assunto da subito per cercare di risolvere il problema, per aver chiesto al Governo l'insediamento di un tavolo sull'energia. Non c'è più tempo, bisogna agire subito, come Regione Lombardia noi ci siamo e saremo sempre al fianco delle imprese perché solo sostenendo le imprese sosteniamo i lavoratori".

I rincari per il 2022

In linea generale il 2022 per le famiglie italiane si preannuncia come un anno a dir poco ''dispendioso'': la serie di aumenti che hanno colpito il settore energetico e quello alimentare, provocando rincari a catena anche su altri servizi, si trasformerà in una batosta da oltre 1.200 euro a famiglia. A fotografare l'impatto degli aumenti sulle tasche dei cittadini è l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori: l'aggravio stimato è di + 1.228,80 euro annui per nucleo familiare.

Un andamento al rialzo trainato dall'aumento dei costi dei beni energetici, che incidono fortemente sui costi di trasporto e produzione. Il rialzo del costo di energia elettrica e gas si stima durerà almeno fino al II trimestre 2022, pesando in maniera notevole sui costi delle famiglie. In rialzo anche il settore alimentare su cui, oltre all'aumento dei costi di produzione e trasporto, incidono anche le forti tensioni sul mercato delle materie prime ed i maggiori costi degli imballaggi, il rincaro dei mangimi e dei concimi che faranno sentire il proprio peso soprattutto nel corso del prossimo anno.