Bollette: extraprofitti della Regione andranno a cittadini e imprese

La Regione Lombardia destinerà i suoi extraprofitti, ottenuti dall'aumento dei canoni per le derivazioni idroelettriche, per ridurre le bollette a famiglie e piccole medie imprese del territorio. Lo stabilisce una mozione presentata dal Partito democratico e approvata dal consiglio regionale quasi all'unanimità.

La Lombardia, a causa dell'aumento del costo dell'energia, nel 2022 ha registrato un aumento dei canoni per 33 milioni di euro, quasi il 50 per cento in più rispetto al previsto, e la tendenza potrebbe essere ancora superiore per il 2023. La maggior parte dell'introito dei canoni viene 'girato' alle province e ai comuni, ma una quota rimane nelle casse regionali. Risorse che ora verranno destinate ai cittadini e alle imprese. "Tutte le istituzioni devono fare il necessario per fermare l'aumento delle bollette", commentano Fabio Pizzul e Raffaele Straniero, consiglieri regionali del Pd firmatari della mozione.