Energia: latte a 2 euro al litro e una stalla su dieci potrebbe chiudere

Il 10% degli allevamenti di mucche da latte in Lombardia sarebbe a rischio chiusura. Lo denuncia la Coldiretti lombarda, dopo che le multinazionali Granarolo e Lactalis avevano lanciato l'allarme sulla corsa dei prezzi al dettaglio per il latte a causa dell'impennata delle bollette energetiche. Le due aziende avevano affermato che, per il consumatore finale, il prezzo del latte potrebbe superare i 2 euro al litro.

Secondo Paolo Carra, vice presidente di Coldiretti Lombardia, "è importante intervenire subito per tutelare una filiera produttiva fondamentale per l’agroalimentare lombardo e italiano. Nella nostra regione ci sono circa 5mila allevamenti in cui vengono munti ogni anno quasi 6 milioni di tonnellate di latte che contribuiscono in maniera determinate alla catena lattiero casearia nazionale".

"La stabilità della rete zootecnica - continua Carra - ha un’importanza che non riguarda solo l’economia nazionale ma ha una rilevanza sociale e ambientale perché, quando una stalla chiude, si perde un intero sistema fatto di animali, di prati per il foraggio, di formaggi tipici e soprattutto di persone impegnate a combattere, spesso da intere generazioni, lo spopolamento e il degrado dei territori soprattutto in zone svantaggiate".

L'intervento di Mattarella

Il tema dell'aumento esponenziale dei costi energetici è al centro del dibattito in tutta Europa. Sul punto è intervenuto, venerdì 2 settembre, anche il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parlando al forum Ambrosetti a Cernobbio: "Il vertiginoso innalzamento dei prezzi dell'energia, favorito anche da meccanismi irragionevoli e da squilibri interni tra i paesi europei, costituisce uno dei nodi più critici del momento attuale. E' necessaria e urgente una risposta europea all'altezza dei problemi", ha affermato il capo dello stato, secondo cui l'Unione europea dovrebbe intervenire "per calmierare i prezzi dell'energia, sostenendo le attività produttive, assicurando i servizi ai cittadini e, al tempo stesso, agendo sul terreno delle energie rinnovabili, confermando concreta solidarietà all'Ucraina".