Caro energia e liquidità, la Lombardia aiuta le imprese "ma serve anche l'Europa"

La Regione Lombardia stanzia 255 milioni per le imprese lombarde per far fronte al caro energia e al eperimento di liquidità, con il pacchetto 'energia credito'. E tutte le piccole e medie imprese lombarde, associazioni culturali e sportive, potranno beneficiare della misura 'Confidiamo nella ripresa' con una dotazione finanziaria di quasi 39 milioni di euro.

Il pacchetto sull'energia prevede un bando per l'efficienza energetica da 41 milioni di euro, rivolto a tutte le tipologie d'imprese, e un intervento da 175 milioni ('credito adesso evolution') pensato per le imprese lombarde che hanno bisogno di credito e liquidità, per proseguire la propria attività. A queste misure si aggiungono i 39 milioni di 'Confidiamo nella ripresa', un finanziamento a medio termine con garanzia regionale gratuita (fino a 20mila euro su finanziamenti fino a 100mila euro) e un contributo a fondo perduto del 10 per cento del valore del finanziamento, subordinato alla restituzione del finanziamento stesso.

"Ma deve intervenire l'Europa"

"Il nostro impegno - ha evidenziato l'assessore allo sviluppo economico, Guido Guidesi - è quello di trovare sempre soluzioni per sostenere le imprese lombarde, anche rispetto all'attuale congiuntura economica. Siamo convinti di aver fatto e di continuare a fare tutto ciò che ci è possibile, ma, allo stesso tempo, sappiamo che non basta ed è per questo che ribadiamo la necessità di un intervento urgente da parte dell'Europa. È da un anno che ‘urliamo' per richiedere un intervento della Commissione Europea per arginare quella che da sempre definisco una ‘pandemia' energetica".