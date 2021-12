Casa: aumentano i milanesi che vanno a vivere nell'hinterland e in altre province

E' 'fuga' da Milano per chi acquista casa. Il mercato della compravendita di abitazioni è in crescita dopo la prima emergenza covid e, rispetto al 2020, ma soprattutto rispetto al 2019, si registra una vera e propria fuoriuscita di acquirenti dalla città di Milano all'hinterland e agli altri capoluoghi di provincia della Lombardia. Lo rivela l'ufficio studi di Tecnocasa in un rapporto sul mercato immobiliare del 2021.

Secondo i dati raccolti, Milano è tra le città italiane che ha visto un aumento percentuale maggiore di flussi in uscita verso le altre province limitrofe. Torinesi e napoletani, invece, si 'rifugiano' verso i loro circondari. Per i milanesi ad attirare di più è la provincia di Monza-Brianza, segue quella di Pavia. Ma anche diversi comuni della prima cintura, tra cui Peschiera Borromeo, registrano un buon riscontro da parte di chi vive a milano e cerca casa.