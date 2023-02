Casavo licenzia il 30 per cento dei suoi dipendenti

La startup italiana Casavo, fondata nel 2017, sta per licenziare il 30 per cento dei suoi dipendenti (che sono 450 in tutto). L'annuncio è arrivato da Giorgio Tinacci, fondatore e ceo dell'azienda, specializzata nel cosiddetto 'instant buying' immobiliare. Casavo fornisce a chi vuole acquistare casa una selezione di immobili pronti per essere abitati, e offre l'acquisto ai venditori di case.

Secondo Tinacci, il mercato del residenziale potrebbe attraversare "un ciclo al ribasso" dovuto all'aumento dei tassi d'interesse e dell'inflazione, per cui vengono previsti prezzi in calo, volumi ridotti e cicli di vendita più lunghi. Escluso il ricorso a "ulteriori finanziamenti esterni a breve termine", anche per la fase di stallo dei mercati di capitale per le società tech, non resta altro che tagliare alcuni costi per "raggiungere l'autosostenibilità finanziaria il prima possibile". A luglio 2022, Casavo ha ottenuto linee di credito per 300 milioni con vari istituti di credito.

Sarà inoltre ridimensionato il business di 'instant buying', cioè l'acquisto di case da rivendere sul mercato: resterà, ma sarà meno importante per l'azienda. In altre parole Casavo si trasformerà sempre più in una piattaforma immobiliare classica e, nei prossimi anni, svilupperà maggiormente il servizio di mutui, già attivo.