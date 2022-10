A Cascina Merlata affitti concordati alle stelle: l'allarme per 257 famiglie

Affitti a canone concordato, ma comunque in aumento perché legati all'indice Istat. E, con l'inflazione superiore all'8%, la prospettiva per il futuro è tutt'altro che rosea. Emblematica la situazione a Cascina Merlata, un intervento edilizio nato proprio per venire incontro ai bisogni abitativi del ceto medio. Un complesso di palazzi sorto in prossimita dell'area Expo (ora Mind), che ospita molti appartamenti affittati in convenzione col Comune di Milano.

I canoni sono però aumentati parecchio. Lo denuncia il sindacato inquilini Sicet-Cisl con il segretario milanese Mattia Gatti. Che ha preso un'iniziativa: forte della firma di 257 affittuari del quartiere, ha inviato una richiesta a Investire Sgr (proprietaria del complesso) affinché sospenda almeno gli incrementi Istat previsti nei prossimi mesi: secondo i calcoli del sindacato, questi incrementi determinerebbero l'aumento del canone per 300-500 euro a famiglia in un anno.

I canoni sono già cresciuti: vanno oggi dai 4.800 euro all'anno per 61 metri quadrati fino a 8.600 euro all'anno per 130 metri quadrati, oltre alle spese condominiali da pagare a parte. E questo in un periodo in cui da una parte i costi aumentano e dall'altra stipendi e pensioni restano invariati. Il Sicet-Cisl ha informato dell'iniziativa il Comune di Milano.