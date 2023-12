A Milano non conviene costruire case da mettere in affitto a prezzi bassi

L'obiettivo era arrivare a offrire un bilocale da 60 metri quadri a un canone mensile di 425 euro. Una cifra che attualmente consente - forse - di affittare un posto letto in una camera doppia. Risultato? Piano saltato per aria, o quasi.

A Milano non conviene costruire case da affittare a prezzo calmierato, nemmeno quando il terreno è pressoché regalato dal comune. Sono andate deserte cinque aste su sei indette da palazzo Marino attraverso il bando che rientra nel piano di Reinventing Cities, iniziativa del municipio in collaborazione con C40, il network che comprende 96 metropoli di tutto il mondo impegnate nel contrasto all'emergenza climatica e ambientale.

Il bando internazionale era dedicato a realizzare appartamenti da offrire in affitto a prezzi convenzionati (85 euro al metro quadro all'anno) da costruire sulle aree messe a disposizione. Le aree indicate erano sei, tutte con la base d'asta fissata a un euro: 4.800 metri quadri in via Pitagora (zona Villa San Giovanni); 11.700 metri quadri in piazza Martesana (zona Gorla); 16mila metri quadrati in via Zama-Salomone; 7.940 metri quadri in piazzale Abbiategrasso; 4.200 metri quadri in viale Certosa 186. L'unica proposta presentata - ma ora dovrà essere vagliata dagli esperti del comune - riguarda un'area che sarà connessa alla trasformazione attigua del progetto MoLeCoLa. La proposta, nel dettaglio, è stata presentata da un team formato da Homes4All, Fondazione Housing Sociale e Onleco.

Il comune sembra essere intenzionato a cambiare piano: "Si è aperto alla possibilità di presentare progetti anche con piani finanziari diversi purché nel rispetto degli obiettivi sociali alla base del bando", ha detto l'assessore alla casa Pierfrancesco Maran. Segno, secondo il Comune, che "il mercato non è in grado di sviluppare iniziative a basso costo per la cittadinanza viste le circostanze e i costi di costruzione attuali."

"Dopo due edizioni di Reinventing Cities in cui sostanzialmente tutte le località hanno ricevuto proposte, consentendoci di approvare la realizzazione di oltre 1.200 appartamenti a prezzi accessibili, la risposta a questo bando è stata insufficiente - ha ammesso l'assessore alla Casa Pierfrancesco Maran -. Nelle interlocuzioni gli operatori, oltre all'aumento dei costi di costruzione, ci hanno segnalato che ha inciso molto sia il costo del denaro, sia la propensione dei fondi immobiliari a sostenere iniziative con ritorni più alti rispetto a quelli possibili con iniziative in edilizia convenzionata. Questo è un elemento che ovviamente terremo in considerazione nell'aggiornamento del Pgt accrescendo gli obblighi di realizzazione in edilizia convenzionata, essendo questa l'unica strada per ottenere nuove case a prezzi accessibili".