Appartamenti ma anche ville: il mercato del lusso cresce a Milano

Ricchezza e lusso. Il mercato milanese delle case di lusso continua ad espandere la propria offerta, con gli annunci totali di fine 2022 vicini a quota 4.000, il +24% rispetto al periodo pre-Covid e il +15% rispetto al 2021. È quanto emerge dal nuovo osservatorio del mercato residenziale di lusso in Italia realizzato da Immobiliare.it Insights, società del gruppo di Immobiliare.it in partnership con LuxuryEstate.com.

In quanto tempo si vende una casa di lusso a Milano

Aumentano gli annunci e calano i tempi di vendita: per uscire dal mercato, l'annuncio di un immobile di lusso impiega oggi soltanto 3,5 mesi di media. Un dato in calo del 16% rispetto a un anno fa, e addirittura di tre mesi inferiore a quello di inizio 2019. Anche il time on market, ossia l'età media di un annuncio oggi invenduto, si è costantemente ridotta: i 5,3 mesi odierni rappresentano un picco minimo, inferiore di quasi il 20% rispetto a un anno fa, mentre a inizio 2019 era di quasi 9 mesi.

Quasi solo appartamenti di lusso ma anche qualche villa

Il valore complessivo dello stock in offerta è di 6,06 miliardi di euro (+17% in un anno, +9% rispetto a prima della pandemia), mentre i 661.575 metri quadri di superficie complessiva registrati a fine 2022 sono solo il 5% in più rispetto allo stesso periodo del 2019. L'offerta è composta per il 99% da appartamenti, con le ville intorno all'1%. Rispetto al primo semestre del 2019, la domanda osserva una crescita graduale per tutto l'anno successivo, con un picco raggiunto nel secondo semestre 2021. Da allora, l'indicatore vede una contrazione che riporta, a fine 2022, i livelli della domanda su un piano simile a quelli di inizio 2019 (+1%). Il peso della domanda meneghina rispetto al mercato di lusso nazionale si attesta a fine 2022 al 25%.