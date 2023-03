I nuovi palazzi di Milano con bilocali (da 50 mq) a circa 130mila euro

Un bilocale da 50 metri quadri costerà circa 130mila euro all'interno dei nuovi palazzi di via Rospigliosi a Milano (letteralmente davanti allo Stadio di San Siro). È quanto prevede la convenzione firmata a palazzo Marino nella mattinata di mercoledì 1° marzo, convenzione che consentirà di realizzare 190 nuovi alloggi in edilizia residenziale sociale (Ers).

Due terzi delle palazzine sarà destinata alla locazione a canone convenzionato (140 appartamenti da 108 a 165 euro mq/anno), mentre la parte restante (50 appartamenti) sarà messa in vendita a una cifra convenzionata agevolata a partire da 2.675 euro/mq. Calcolatrice alla mano è facile fare i conti: un trilocale da 90 metri (da acquistare) costerà circa 240 mila euro; lo stesso appartamento si potrà affittare con una forbice tra gli 810 e i 1.200 euro al mese.

"La convenzione rappresenta una novità importante rispetto al panorama dell’edilizia residenziale sociale perché, per la prima volta, l’operatore che affitterà gli alloggi si è impegnato a farsi carico di una quota pari al 50% delle spese condominiali relative alle aree a verde, pulizia, illuminazione e manutenzione tra cui anche i percorsi pedonali pavimentati di pertinenza dell’edificio", ha fatto sapere attraverso una nota palazzo Marino. Il comune incasserà oltre 2 milioni e 200mila euro attraverso gli oneri di urbanizzazione.

"Prosegue il nostro impegno per aumentare il numero di appartamenti in housing sociale a Milano per garantire affitti a cifre calmierate - ha dichiarato Pierfrancesco Maran, assessore alla Casa del Comune di Milano -. Siamo particolarmente soddisfatti della convenzione che impegna l’operatore, per la prima volta nella nostra città, a far fronte a una quota consistente delle spese condominiali e auspichiamo che questo possa diventare un modello per gli interventi del futuro".