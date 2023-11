In centro a Milano verranno costruite 200 case economiche

Un finanziamento da 34 milioni di euro che arriva a sostegno della costruzione di unità di social housing a Milano. I fondi sono stati concessi dalla Banca europea per gli investimenti e devoluti al Fondo Ca’ Granda gestito da Investire Sgr e partecipato dalla Fondazione Irccs Ca’ Granda Ospedale Maggiore Policlinico, Cdp real asset Sgr e da Fondazione Cariplo.

Il finanziamento verrà impiegato per la riqualificazione di oltre 200 appartamenti del quartiere Sarpi. Nello specifico, le abitazioni verranno demolite e ricostruite in ottica sostenibile anche relativamente all’efficienza energetica. L’obiettivo, oltre al primario di garantire l’accesso ad alloggi di qualità a famiglie a reddito medio-basso, anche quello di arricchire l’eterogeneità sociale nel centro città. “Questi edifici furono donati al Policlinico con grande generosità e oggi il Policlinico ricambia questa beneficenza restituendo valore alla città”, afferma il presidente del Policlinico di Milano, Marco Giachetti.

Prima operazione in edilizia sociale in Italia per Bei, che già, negli ultimi cinque anni, ha finanziato progetti di social housing e prezzi calmierati per quasi 7 miliardi di euro in 11 paesi europei. Progetti parte dell’impegno preso con il Piano nazionale integrato per l’energia e il clima e di REPowerEU (piano europeo per porre fine alla dipendenza dai combustibili fossili della Russia) con cui la banca sborserà altri 45 miliardi di euro entro il 2027.