27 case nell'ex hotel sul Naviglio

L'ex Hotel Naviglio Grande, in via Alzaia Trieste 11 a Corsico, sarà trasformato in appartamenti. Lo annuncia Frimm Academy, advisor della compravendita dell'edificio, che si è recentemente conclusa.

Nello stabile, di 2.300 metri quadrati di superficie lorda, sorgeranno 27 unità abitative. Secondo Laura Ferrante, che ha assistito i venditori (la famiglia Ferrari) come advisor per Frimm, "è arrivato il momento di valorizzare e investire su comuni come Corsico per ampliare l'offerta immobiliare di qualità tenendo calmierati i prezzi".