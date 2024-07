Una casa su due a Milano è stata acquistata da un single nel 2023

Milano sempre più città di single. Da anni, si sa che quasi la metà dei nuclei familiari in città è composta da una sola persona, ma ora il dato è simile anche per le compravendite immobiliari, segno di una tendenza che non riguarda solo gli anziani vedovi ma anche i nuovi acquirenti. Secondo uno studio di Tecnocasa, infatti, nel 2023 il 49,6% delle compravendite a Milano è stato siglato da single. La percentuale più alta d'Italia: in media infatti i single che hanno acquistato casa rappresentano il 33,4% delle compravendite, con crescita costante: nel 2019 erano il 28,7%.

Tra le grandi città, la media è leggermente più alta: 39,9%. Firenze, Torino e Roma si avvicinano al dato milanese, a cavallo del 45% di compravendite firmate da single, mentre a Genova i single rappresentano il 40,8%. Sotto la media nazionale Palermo (32,9%), Verona (27,8%) e Napoli (25,8%). A Bologna e Verona la percentuale di single acquirenti nel 2023 è diminuita rispetto al 2022, nelle altre città (Bari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma e Torino) è cresciuta.

I dati nazionali

A livello nazionale, le case vacanza rappresentano l'8,6% degli acquisti per le famiglie (coppie con o senza figli) e appena il 3,9% degli acquisti dei single; gli acquisti per investimento sono il 20,2% per le famiglie e il 17,7% per i single. Ma si acquista per investimento nettamente di più nelle grandi città (31% per le famiglie, 24,5% per i single). E, in generale, rispetto al 2022 sono aumentate le percentuali di acquisto per investimento.

Il trilocale si conferma la "misura" più ricercata a livello nazionale, per tutti. Ma il 31,7% dei single preferisce il bilocale, contro il 15% delle famiglie. Al contrario, le soluzioni indipendenti sono preferite dal 24% delle famiglie e appena dal 12,9% dei single. Nelle grandi città, però, i single preferiscono il bilocale (40,4%). Le soluzioni indipendenti diventano marginali: 1,8% per i single, 3,1% per le famiglie. Infine, sempre a livello nazionale, il 48% delle famiglie e il 40,3% dei single ha comprato usufruendo di un mutuo, in crescita rispetto al 2022.