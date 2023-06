A Rozzano esami radiologici completi, accessibili e confortevoli

La salute è un diritto inviolabile che riguarda tutti, ecco perché quando si parla di diagnosi e prevenzione ci sono molti aspetti che fanno la differenza. Non solo le competenze del personale sanitario e la possibilità di sottoporsi a visite ed esami eseguiti con strumenti e tecnologie all’avanguardia, ma anche l’accessibilità, la rapidità nelle prenotazioni e nelle risposte e, non ultimo, il comfort. Tutto questo è fondamentale per garantire un’esperienza sanitaria completa e soddisfacente per il paziente.

A Rozzano, e non solo, il Centro punto di riferimento per la salute

A Rozzano un Centro dedicato alla salute garantisce tutto questo: è la struttura di Cerba HealthCare sita in viale Toscana 35-37, punto di riferimento per esami di laboratorio, visite ambulatoriali specialistiche, Medicina dello Sport, riabilitazione funzionale nonché per una serie completa di prestazioni di Radiologia. Il Centro appartiene al gruppo Cerba HealthCare Italia, importante realtà del settore delle analisi di laboratorio e della diagnostica ambulatoriale, presente in 16 regioni italiane con oltre 400 sedi.

Un reparto di Radiologia avanzato e innovativo

Il Centro polifunzionale di Rozzano è una realtà ben nota ai cittadini sia per i servizi offerti che per l’impegno costante a mettere il paziente al centro. La struttura riveste un ruolo di primaria importanza con una vasta gamma di prestazioni: radiografie, mammografie (con un mammografo dotato di tomosintesi, preziosissimo alleato per la diagnosi precoce e che utilizza dosi minime di raggi X), MOC (mineralometria ossea, per valutare la densità dello scheletro e dunque patologie come l’osteoporosi), TAC Cone Beam e risonanze magnetiche. In particolare, il centro CERBA di Rozzano è dotato di una Risonanza Magnetica aperta ad alto campo,che garantisce un notevole comfort per pazienti claustrofobici, obesi e bambini ed esami ad alta accuratezza diagnostica.

Un’offerta completa di servizi e prestazioni per la diagnosi, la prevenzione e la cura

«La prevenzione deve essere uno stile di vita - sottolinea Laura Bracchi -. L’impegno di Cerba è costante nell’offrire ai cittadini la possibilità di effettuare tutti i controlli periodici, differenziati per età ed esigenze, con quanto più agio possibile, a tariffe accessibili e nei tempi appropriati. È infatti importante ricordare che, quando si parla di diagnostica, la tempestività è tutto: per questo Cerba pone una grande attenzione nel garantire tempistiche rapide, sia nelle prenotazioni sia nella comunicazione dei risultati. In particolare, nella nostra sede di Rozzano, il venerdì la consegna dei referti degli esami diradiologia avviene addirittura nell’arco della mattinata stessa».

Servizi alla massima accessibilità

Il centro di Rozzano è un punto di riferimento per tutte le esigenze di salute dei cittadini, con alle spalle la solidità del gruppo Cerba HealthCare Italia. Per offrire ai pazienti la massima accessibilità ai servizi è stata studiata una nuova linea di lab check-up e tanti vantaggi sono riservati ai possessori di Cerba Card, la tessera digitale di Cerba HealthCare che garantisce anche uno sconto del 20% sul tariffario solventi del laboratorio analisi cliniche e uno sconto del 10% sulle prestazioni di poliambulatorio, Radiologia e reparti di medicina fisica riabilitativa.

Tutte le informazioni su: www.cerbahealthcare.it