UnipolSai compra i centri medici Santagostino

Alla fine, l’accordo è arrivato e con esso il passaggio di proprietà dei centri Santagostino al gruppo assicurativo Unipol. Un affare che giunge dopo mesi di contrattazioni e che permetterà alla società bolognese delle Coop “rosse” di entrare nei servizi medici e ambulatoriali dell’area milanese dalla porta principale. Con 34 centri - molti dei quali concentrati nell’area metropolitana del capoluogo lombardo - e 1.300 medici collaboratori, Santagostino è infatti uno dei marchi più conosciuti e apprezzati dai cittadini della Madunina.

UnipolSai, già proprietaria di Unisalute, dovrebbe versare all’incirca 150 milioni di euro al fondo di private equity lussemburghese L - Gam, attuale proprietario del marchio. Un prezzo che garantisce un’ottima plusvalenza al fondo del principe del Liechtenstein Giovanni Adamo II, che aveva investito dal 2020 circa 25 milioni di euro per rilevare le quote.

Fondata dal finanziere convertito sulla via del filantropismo Luciano Balbo, la Società e Salute (questo è il nome dell’azienda) è cresciuta molto velocemente in questi anni, sfruttando le debolezze e i tempi ormai biblici del sistema sanitario pubblico. Altro punto di forza sono stati da sempre i prezzi contenuti per le prestazioni, in linea con il pensiero di Balbo che voleva offrire un servizio efficiente anche a chi non avrebbe potuto pagare una parcella elevata. C’è da chiedersi ora se resteranno così le cose.

“Quest’acquisizione”, subordinata all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni di legge, scrive Unipol in una nota, “si colloca nell’ambito della direttrice strategica Beyond Insurance Enrichment del Piano Industriale 2022-2024 del Gruppo Unipol”, che già opera nelle polizze sanitarie con Unisalute. E permetterà anche di avere accesso, a fini statistici, alla moltitudine di dati sanitari dei milanesi raccolti in questi anni. Un'autentica miniera d'oro per un gruppo assicurativo.