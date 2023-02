Al CES 2023 in anteprima la nuova soluzione di business intelligence

Per tutti gli appassionati di elettronica dal 5 all’8 gennaio a Las Vegas ha ospitato il CES 2023 (Consumer Electronic Show), ossia il raduno mondiale dedicato alla tecnologia.

Quest’anno, all’evento hanno partecipato più di 2.000 espositori provenienti da tutto il mondo.

Presso l’Italian Pavillion erano presenti ben 51 startup italiane che hanno mostrato le proprie idee, i propri prodotti e progetti a giornalisti ed esperti del settore.

It’s Prodigy ha presentato DataProdigy, un software innovativo a supporto della data visualization per le imprese complementare agli strumenti di Business intelligence.

It’s Prodigy presenta DataProdigy, l’innovazione di business intelligence

In questo contesto di innovazione e tecnologie all’avanguardia, è stata presentata DataProdigy, la piattaforma firmata It's Prodigy, azienda milanese nata nel 2017 che offre soluzioni tecnologiche all'avanguardia su misura per le specifiche esigenze dei business.

L’azienda ha fatto parte della delegazione italiana, ed è stata presente per varie interviste e ha presentato il proprio pitch davanti a potenziali clienti investitori, business angel, e venture capitalist.

It’s Prodigy nel corso degli anni ha stretto partnership con aziende di grande rilevanza su tutto il territorio nazionale, come Fastweb, Vargroup, Edenred e Camera di Commercio di Milano.

Il progetto DataProdigy è nato dall’idea dell’imprenditore Sano Musab Hijazi per rivoluzionare il mondo dell’Intelligenza artificiale applicata agli strumenti di business intelligence e data visualization, rivoluzionando il processo di creazione di report aziendali da parte dei manager o C-level

Data Prodigy rappresenta una soluzione di Bi 3.0, ovvero business intelligence di ultima generazione, in grado di aggregare informazioni da qualsiasi sorgente in modo facile ed in modalità no-code.

DataProdigy permette di generare report e funzionalità avanzate di business intelligence attraverso la propria voce, grazie all’utilizzo dei comandi vocali multilingue.

Attraverso un motore di Big Data e Intelligenza Artificiale, la piattaforma innovativa è in grado di interpretare il linguaggio umano: trasforma ed elabora ogni domanda dell’utente in un report aziendale dettagliato in maniera istantanea.

Uno dei maggiori vantaggi dell’utilizzo della piattaforma è infatti la riduzione drastica di tempi e dei costi necessari alla creazione di report, nonché la semplificazione durante la gestione di tutto il processo.

Data Prodigy è un prodotto personalizzabile che può connettersi con tutte le principali piattaforme aziendali (SalesForce, Sap, GoogleCloud, Oracle, AWS, ecc.) e può essere utilizzato in diversi paesi.

It’s Prodigy: innovazione e avanguardia

Dopo una fase di R&D durata circa due anni, il fondatore Sano Musab Hijazi ha deciso di affidarsi a Deloitte Officine Innovazione, società leader nei servizi professionali in ambito innovation e startups, per supportare lo sviluppo ed il lancio del prodotto. La scommessa di Data Prodigy è quella di portare innovazione nelle corporate italiane riducendo tempi e costi delle operazioni di data analysis e reporting fino al 80%.

Dalle analisi di mercato rispetto al segmento Business Analytics Software e Data Visualization si è inoltre rilevata una forte traction di mercato, con un CAGR stimato superiore al 12% fino al 2026.

Le ricerche hanno inoltre evidenziato il grande potenziale di DataProdigy all’interno del mercato target in diversi potenziali Paesi nel mondo, a dimostrazione di come l’approccio all’innovazione di Sano e del suo team possa rappresentare un catalizzatore per la crescita del prodotto e la generazione di valore per i propri clienti.