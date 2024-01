Coca Cola ferma la pubblicità con Chiara Ferragni

Per il momento non ci sarà nessuna pubblicità della Coca Cola con Chiara Ferragni. Il colosso americano delle bevande ha rinunciato alla collaborazione con l'influencer milanese per uno spot che sarebbe dovuto andare in onda a partire dalla fine di gennaio. Anche in questo caso la marcia indietro è arrivata in seguito all'affaire Balocco che sta imperversando da prima di Natale.

Non è la prima azienda che decide di defilarsi da Ferragni. Il primo brand a dissociarsi è stato Safilo, azienda di occhiali, che a fine dicembre aveva interrotto la collaborazione. C'è chi la pensa diversamente, il gruppo di cartoleria Pigna ha deciso di mantenere il rapporto commerciale: "Collaboriamo con Chiara Ferragni da diversi anni, avendo avuto modo di apprezzarne le doti umane e imprenditoriali - si legge in una nota -. La relazione commerciale tra i due brand italiani è stata proficua e soddisfacente in tutti i mercati in cui operiamo. La storia di 185 anni di Pigna, la nostra leadership e il nostro stile aziendale ci portano a guardare verso il futuro, con l’auspicio che l’attuale non facile contesto possa essere superato".

Nessuna presa di posizione, infine, dagli altri brand che compongono la galassia commerciale Ferragni, tra questi figurano Nestlé, Procter & Gamble, Calzedonia, Intimissimi, Morellato, Monnalisa e l'italiana Tod's, dove l'influencer ha un posto nel consiglio di amministrazione.

Nel frattempo la regina delle influencer è tornata sui social dopo un lungo periodo di silenzio. In questi ultimi giorni su Instagram, tuttavia, c'è stato un cambio di strategia di comunicazione: stop "look of the day", foto in resort esclusivi con abiti e accessori costosi; sui social spopolano foto con i figli, con i genitori. Tutte a Milano.