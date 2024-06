Chiara Ferragni divorzia da Fabio Maria Damato, il manager lascia il gruppo

Fabio Maria Damato lascia ufficialmente Chiara Ferragni. Lavorativamente parlando, certo. Anche se i rapporti tra i due si sono raffreddati da tempo anche sul piano personale. Il manager di punta di Fenice e Tbs Crew, le società dell'influencer di stanza a CityLife, hanno divulgato una nota per comunicare la decisione: "A partire dal 16 giugno 2024 Fabio Maria Damato cesserà dalla funzione di direttore generale e consigliere di entrambe le aziende per perseguire altre opportunità professionali". Cambiamento che, spiegano, fa parte di "un percorso di rinnovamento aziendale".

Il divorzio era nell'aria da tempo, da quando è scoppiato il Pandoro Gate. Damato era diventato il numero uno in poco tempo, sotto solo alla founder, nelle due aziende Ferragni. Il manager pugliese era subentrato poco dopo l'abbandono di Riccardo Pozzoli, ex di Chiara che aveva contribuito alla nascita dell'influencer in quanto tale e dei suoi molteplici business. In più di un'occasione l'ormai ex marito Fedez aveva fatto intendere che dietro allo scandalo Balocco ci sarebbe stata una gestione sbagliata proprio di Damato.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero nelle scorse ore, Fenice srl starebbe subendo una revisione manageriale con tanto di immissione di capitale per circa 5-6 milioni di euro. Già nei giorni scorsi Chiara Ferragni aveva dato piene deleghe alla madre, Marina Di Guardo, nella holding personale Sisterhood.