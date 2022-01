Mps, chiesta condanna in Appello a Milano per l'ex presidente Mussari

Chiesta la condanna a sei anni e quattro mesi di reclusione per l'ex presidente di Monte dei paschi di Siena, Giuseppe Mussari, nell'ambito del processo d'appello a Milano su una serie di operazioni finanziarie effettuate all'epoca dell'acquisto di Antonveneta da parte di Mps, nel 2008, a cui erano seguite alcune perdite.

La procura generale di Milano, rappresentata da Gemma Gualdi, ha chiesto la condanna anche per Antonio Vigni, ex direttore generale del Monte (sei anni), e per Gian Luca Baldassarri, ex responsabile finanza (quattro anni). Le richieste sono inferiori alle condanne subite in primo grado nel 2019 perché nel frattempo su alcuni capi d'imputazione è sopraggiunta la prescrizione.

Il processo d'appello è iniziato a Milano nel mese di dicembre del 2021. I reati ipotizzati sono, a vario titolo, manipolazione del mercato, falso in bilancio, falso in prospetto e ostacolo all’autorità di vigilanza. Secondo l'accusa, le operazioni finanziarie effettuate per coprire le perdite sarebbero state una cartolarizzazione, un prestito ibrido e due derivati.