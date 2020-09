Ecatombe di ristoranti senza fine: chiude per sempre anche Rock Burger di via Oldofredi

Non solo bar che non sono più riusciti ad alzare le serrande. Ma anche ristoranti noti. La crisi post covid investe tutti, nessuno escluso. E gli aiuti promesso dal governo non bastano. Milano sta affrontando un momento duro. E c'è chi getta la spugna.

Altra vittima illustre, infatti, è Rock Burger, vero tempio della cucina a stelle e strisce in città in via Oldofredi (Maggiolina). Tra scottona, pulled pork e cheesecake, tutto a ritmo di rock Usa, un buco che sarà difficile da riempire. E non si parla, qui, solo di un calo dovuto alla "crisi per la schiscetta smart working". "Ci troviamo a scrivere qualcosa che non avremmo mai voluto comunicarvi. Non vogliamo girarci intorno troppo. Rock Burger purtroppo non riaprirà più - scrive la proprietà". Il lockdown ha fatto troppo male. In modo insanabile. "Inutile spiegarne il motivo. I mesi di inattività, solitamente per noi i più proficui dell’anno, hanno creato un danno considerevole e le prospettive future non ci garantiscono una riapertura economicamente sostenibile. Non è questo il posto per cercare colpevoli o per lamentarsi di come sia stata gestita questa assurda situazione. Semplicemente si è abbattuta su tutti noi e questa ne è la conseguenza", proseguono con rammarico.

"Abbiamo pensato molto a come poter trovare una soluzione che ci salvasse, ma purtroppo questo è quanto. Allo stato attuale delle cose, la nostra avventura finisce qui. Ci sarebbero un milione di cose da dire. Vogliamo solo ringraziare tutti i ragazzi che in questi anni hanno lavorato per noi, sia al locale che sul food truck, tutti i professionisti che ci hanno affiancato e aiutato nella gestione dell’azienda, ma soprattutto tutti voi, che avete reso questa nostra avventura qualcosa di unico", continuano.

"Abbiamo messo in questo progetto tutta la nostra passione e il nostro impegno, lavorando duramente tutti i giorni per cercare di dare sempre il meglio. Le vostre recensioni, i vostri consigli, le chiacchiere con tutti voi e i complimenti che ci facevate ci hanno sempre ripagato di tutta questa fatica. Vedervi tornare a trovarci così spesso era una sensazione bellissima, che ci riempiva di orgoglio. Credeteci, fa male, e ci mancherete tutti quanti", concludono.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sperando, davvero, che non sia l'inizio di una serie infinita.