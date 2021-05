Chiude l'azienda farmaceutica Teva a Nerviano, a rischio 360 posti

Può entrare in crisi un'azienda farmaceutica in tempo di covid? È possibile. Si sa, ad esempio, che l'influenza stagionale, ma anche i raffreddamenti, sono diminuiti nettamente per il distanziamento, le mascherine, la didattica a distanza, il lavoro agile. La produzione di farmaci può allora diminuire, per alcune aziende, fino ad andare sotto la soglia della sostenibilità economica degli stabilimenti. È il caso della Teva di Nerviano, specializzata in farmaci generici, che ha annunciato la chiusura dello stabilimento produttivo entro la metà del 2022, mettendo a rischio 360 posti di lavoro.

La Teva, nel 2016, ha acquisito Actavis Generics e, con essa, il sito produttivo di Nerviano. Ora, davanti alla possibilità che i lavoratori perdano il posto (anche per la fine del blocco dei licenziamenti), i sindacati si sono posti in un'agitazione permanente e chiedono un intervento del Ministero dello Sviluppo Economico. Peraltro a Nerviano la Teva produce in realtà farmaci oncologici e, per questo motivo, lavoratori e amministratori locali sono stupiti della scelta di chiudere lo stabilimento. Che potrebbe essere utile (e utilizzato) anche per la produzione del vaccino anti covid, a patto di riconvertire le linee, o per supportare aziende del territorio che lo produrranno, ad esempio occupandosi del confezionamento e del filling.

Per il momento, l'azienda si è detta pronta a supportare i suoi dipendenti nella ricerca di nuovi ruoli "all'interno o all'esterno di Teva" e offfrendo condizioni di fine rapporto "eque e competitive". La parola fine non è però ancora scritta.