I quartieri di Milano dove gli affitti costano meno (e dove costano di più)

Nessun quartiere di Milano è tra i 50 più convenienti in 13 grandi e medie città italiane per gli affitti. Lo rivela un report di Idealista diffuso a metà settembre, secondo cui il canone di locazione medio rilevato in Italia, nel mese di agosto, è di 12,2 euro al metro quadrato. Il più economico di Milano, cioè Baggio, è sopra la media nazionale e si colloca a 13 euro/mq, mentre nella classifica entrano due quartieri romani, entrambi al 39esimo posto: Tor Vergata e Giardinetti, con 10 euro/mq.

Il proverbiale caro affitti del capoluogo lombardo si conferma dunque pienamente. Per la cronaca, nelle 13 città prese in esame il quartiere più economico di tutti è Libertà, a Palermo, con 6,1 euro/mq. Ma, al di sotto di 8 euro/mq, si trovano non pochi quartieri di Genova e Torino.

Lo stesso portale, ad agosto, aveva pubblicato una ricerca sui quartieri italiani più cari, sempre in merito alla locazione, prendendo in esame le stesse 13 città. In questo caso, Milano la fa da padrona assoluta: ottiene le prime sette posizioni, e 17 delle prime 20, mentre tre sono romane. I quartieri più cari sono sempre gli stessi: Brera-Montenapoleone distacca tutti con 33,3 euro/mq, poi Sant'Ambrogio, Duomo, Vittorio Emanuele e Moscova. Per la cronaca, il primo quartiere non milanese è a Roma, in ottava posizione, e si tratta di Popolo-Navona con 25 euro/mq.

Il confronto tra Milano e le altre città

Ma, confrontando soltanto Milano e altre città per i quartieri più cari, c'è un'altra cosa che colpisce. Per trovare gli stessi livelli di prezzo, bisogna paragonare un quartiere 'normale' meneghino con uno 'prestigioso' altrove. Ad esempio, Prati a Roma (18,2 euro/mq) e Santa Maria Novella a Firenze (18,2 euro/mq) equivalgono a piazzale Cuoco (18,1 euro/mq). San Marco a Venezia (16,7 euro/mq) e Parioli a Roma (16,5 euro/mq) equivalgono a Giambellino a Milano (16,4 euro/mq) Flaminio a Roma (15,8 euro/mq) equivale a Mecenate a Milano (15,6 euro/mq). E così via.