Più della metà del reddito per pagare l'affitto: Milano al secondo posto in Italia

L'Italia è il Paese europeo dove il canone di locazione e il costo dell'energia elettrica incidono maggiormente sullo stipendio (medio), prendendo in considerazione l'affitto di un bilocale. Milano, insieme a Firenze e Roma, è la città in Italia dove si percepisce maggiormente il fenomeno. È quanto emerge da uno studio effettuato dalla banca online N26, prendendo in considerazione vari Paesi in Europa.

Per gli affitti l'Italia si classifica all'ultimo posto del ranking: oltre il 52% dello stipendio è infatti destinato all'affitto. Ciò è dovuto non solo al costo degli affitti ma, soprattutto, agli stipendi medi, tra i più bassi d'Europa. Milano è al secondo posto per la media del canone di locazione è di 1.674 euro al mese, con un picco di 2.838 euro per i bilocali in centro storico (dato più alto d'Italia). Al primo posto medio si trova Firenze (1.806 euro al mese), la terza città è Roma.

Italia all'ultimo posto

E se oltre la metà del reddito, in Italia, deve essere destinata alla locazione di un bilocale, altri Paesi stanno meglio. In Spagna, per esempio, la percentuale si attesta al 45%, e scende al 37% nel Regno Unito e nei Paesi Bassi. Dall'altra parte della classifica, al primo posto, il Belgio, dove un bilocale costa in media 800 euro e appena il 18% del reddito è destinato all'affitto. Poi Svizzera e Danimarca, con poco più del 21%.