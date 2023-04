Milano è la migliore città italiana per uno stage (ma non per il lato economico)

Qual è la migliore città italiana per uno stagista? Ovviamente dipende dal punto di vista che si adotta per osservare la realtà, e da quanti parametri si prendono in considerazione. È comunque un po' una sorpresa l'esito della ricerca effettuata da Business Name Generator, visto che sempre più spesso si parla di Milano come una città inospitale, soprattutto per i giovani, a causa del caro vita.

Eppure, analizzando 32 città italiane con una serie di indicatori, Milano è risultata la migliore d'Italia. Soprattutto perché offre il maggior numero di opportunità di lavoro, con 1.167 posizioni aperte di cui quasi l'8% con la possibilità di lavorare in modo ibrido o da remoto, 'abbattendo' così il costo della vita che, comunque, è molto alto: 1.300 euro al mese per l'affitto, secondo la ricerca, a cui aggiungere 207 euro per i consumi, mentre lo stipendio medio (non il più alto d'Italia) è di 669 euro al mese. C'è qualcosa che non quadra? Sì, ovviamente.

La seconda città è Roma: il compenso medio per gli stagisti è più alto di quello di Milano, si attesta a 792 euro al mese, ma dove la capitale 'brilla' è nelle 'attrazioni gratuite' (circa 900 quelle calcolate) per chi vuole vivere la città a budget ridotto. La terza città è Reggio Calabria, grazie in particolare agli appena 404 euro mensili necessari in media per l'affitto, con stipendi di stage non discostati dalla media nazionale (602 euro). Il sud è particolarmente presente ai 'piani alti' della classifica proprio grazie al potere d'acquisto dello stagista. Salerno, Messina e Catania sono tra le prime città italiane.

Focalizzandosi solo sugli stipendi medi per gli stagisti, dopo la già citata Roma troviamo molta Emilia Romagna: Bologna (700 euro), Ravenna (696 euro), Modena (690 euro). Milano è soltanto settima: se si sceglie il capoluogo lombardo per lo stage, non lo si fa per la remunerazione (considerando anche che l'affitto medio è più alto). Per le opportunità di lavoro (posizioni aperte), in testa c'è Milano, come si diceva all'inizio, poi Roma e Torino.