Crisi Fpt-Cnh Industrial: 63 lavoratori rischiano il licenziamento

Sono a rischio licenziamento 63 lavoratori della sede di Pregnana Milanese di Fpt-Cnh Industrial, una società italo-americana che progetta e produce motori per veicoli da lavoro. Secondo le intenzioni di Cnh, in particolare, lo stabilimento di Pregnana dovrebbe essere definitivamente chiuso. La procedura di licenziamento collettivo potrebbe essere avviata a fine aprile, quindi tra circa un mese.

I lavoratori sono attualmente in cassa integrazione straordinaria. Martedì 21 marzo è in calendario un incontro in Regione Lombardia per discutere proprio del licenziamento collettivo in vista. I sindacati hanno indetto una mobilitazione con presidio, davanti a Palazzo Lombardia, in concomitanza con il vertice.

Secondo le sigle sindacali dei metalmeccanici, la prima azione urgente è che l'azienda porti alla pensione il maggior numero di dipendenti possibili, e consenta il trasferimento in altri stabilimenti per chi può farlo. Non è la prima volta che si parla di chiudere lo stabilimento di Pregnana: era già successo nel 2019.