La Cnh di Pregnana (Milano) si trasferice: c'è un imprenditore interessato alla fabbrica

Tutte le attività della Cnh di Pregnana verranno trasferite a Torino, ma lo stabilimento alle porte di Milano non resterà inutilizzato: c'è un investitore che si è dichiarato interessato a subentrare. La decisione non è stata ancora ufficializzata: il via libera potrebbe arrivare con l'inizio del 2021. Ma ora c'è un piano anche per gestire gli esuberi all'interno dello stabilimento.

Il documento, stipulato dopo un anno di trattativa tra azienda e i sindacati Fin, Fiom e Uilm, è stato approvato dagli stessi lavoratori attraverso un referendum: su 242 aventi diritto hanno votato in 201; i sì sono stati 185, i no 14, le schede bianche e nulle due. Praticamente il 92% dei lavoratori ha sottoscritto l'accordo.

Come verranno gestiti gli esuberi alla Cnh