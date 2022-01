Coima compra Eataly Smeraldo, che rimane in affitto per ventun anni

La Coima di Manfredi Catella ha acquistato i muri di Eataly in piazza 25 Aprile per sessanta milioni di euro attraverso Core Fund I, il fondo di Coima che compie undici anni di vita. Eataly resterà comunque in affitto nello spazio, non più suo, per ventuno anni.

Coima è la società artefice dello sviluppo immobiliare di Porta Nuova che comprende il grattacielo di Unicredit, Torre Diamante, il Bosco Verticale e la sede Ibm che inizialmente era stata pensata proprio come auditorium per teatro e spettacoli e che, nelle speranze dei milanesi, avrebbe potuto 'rimpiazzare', almeno in parte, nello stesso quartiere il Teatro Smeraldo, chiuso per fare posto, appunto, a Eataly.

Risale al 2014 l'inaugurazione dello spazio di Eataly nell'edificio di piazza 25 Aprile. All'apertura inaugurale, oltre alle autorità cittadine, erano presenti Carlo Petrini di Slowfood, il critico Vittorio Sgarbi e, naturalmente, il patron di Eataly Oscar Farinetti e l'ex proprietario dello spazio, Gianmario Longoni. Oltre al supermercato e ai ristoranti, l'idea era quella di 'preservare' uno spazio spettacoli con un palco.