Quante badanti e colf ci sono in Lombardia

Sono quasi 175mila i lavoratori domestici in Lombardia registrati all'Inps nel 2022, in calo rispetto al 2021. Quasi uno su tre proviene dall'Europa dell'Est, poco meno di uno su cinque è italiano. E 8 su 10 sono donne. Sono alcuni dei dati che emergono dal quinto rapporto sul lavoro domestico in Italia, redatto da Domina, l'associazione dei datori di lavoro familiare.

Rispetto al 2021, la Lombardia perde il 6,5% dei lavoratori domestici registrati, che nel 2022 sono 174.613 su dati Inps. Il 59,7% è collaboratore familiare, il 40,3% assistente (cosiddetti 'badanti'). I datori di lavoro domestico sono invece 185.968, il 5,9% in meno rispetto al 22021. Datori e lavoratori di questo comparto rappresentano il 3,6% della popolazione lombarda.

E ora la provenienza dei lavoratori domestici: il 29,5% è originario dell'Europa dell'Est, il 22,5% dell'Asia, il 20,1% del continente americano. Il 19,4% è italiano. Netta prevalenza di donne (83,3%), con età media di 48,9 anni. È invece di 62,3 anni l'età media del datore di lavoro, di cui la maggior parte è italiana (89,4%) e donna (52,2%). Nel 23,7% dei casi, il rapporto di lavoro prevede la convivenza. La spesa annuale lombarda per retribuire i lavoratori domestici è stata, nel 2022, di 1 milione e 686mila euro, con valore aggiunto di 3,7 miliardi (1,1% del valore aggiunto lombardo complessivo).

Quello milanese è il territorio principale con il 62,5% delle colf (15,9 ogni mille abitanti) e il 51,5% delle 'badanti' (11,3 ogni 100 anziani) del totale regionale. In Lombardia, in prospettiva, il numero di 'badanti' tenderà a crescere: nel 2050 vi saranno 1 milione e 219mila anziani, in netto aumento, e 1 milione e 251mila bambini, in diminuzione.

Infine un tratto distintivo della Lombardia, che rimane la regione italiana col maggior numero di datori di lavoro stranieri: sono il 10,6%, pari a 19.719, per il 74,5% extracomunitari. Tuttavia, rispetto al 2021, queste famiglie sono diminuite nettamente: -18,5%.