I parcheggi delle Coop di Milano diventeranno (anche) stazioni di ricarica delle auto

Trasformare i parcheggi del supermercato (anche) in punti di ricarica per le auto elettriche. È l'obiettivo di Coop e Enel X, le due società hanno firmato un accordo per implementare il numero di colonnine di ricarica proprio all'ombra di ogni market di Milano e della Lombardia.

La partnership tra i due colossi prevede la realizzazione (da qui al 2022) di 41 stazioni di ricarica in altrettante aree sosta vicine ai supermercati della Lombardia. I lavori sono già iniziati a ottobre e in 19 delle 41 stazioni verranno installate colonnine Hpc Ultrafast (150/300 kw), l'ultima risposta tecnologica in termini di esperienza di ricarica.

Il primo impianto a entrare in funzione, nelle prossime settimane, si trova nel parcheggio dello store di Opera dove sono già state installate due colonnine Enel X ad alta potenza con quattro postazioni di ricarica in parallelo. Entro l'anno si aggiungeranno quelle accanto ai market di Milano Baggio e a Cantù.

"Siamo orgogliosi della collaborazione con Coop, una realtà all’avanguardia e da sempre attenta alle esigenze del territorio in cui opera - ha dichiarato Federico Caleno, Responsabile e-Mobility Enel X Italia -. L’accordo siglato è un passo importante nel percorso di sostegno e sviluppo della mobilità elettrica: il futuro dei trasporti è green".