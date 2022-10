Scopri come diventare tatuatore a Milano e in Lombardia

Creatività, precisione, passione e talento: sono queste le quattro caratteristiche necessarie per diventare un buon tatuatore.

Una professione relativamente nuova che è stata oggetto persino di una legge regionale in Lombardia, la numero 13 del 2021.

Le norme introdotte in materia di attività di tatuaggio e piercing sono finalizzate a tutelare il diritto alla salute e promuovere elevati standard di qualità e competenza, nonché valorizzare le capacità artistiche degli operatori.

Ma come si diventa tatuatori e, soprattutto, come si apre uno studio a Milano e in Lombardia?

Come diventare un tatuatore in Lombardia: il corso di formazione a Milano

Come si diventa tatuatore in Lombardia? Per essere abilitati alla professione di operatore di tatuaggio è necessario aver frequentato un corso di 1500 ore, organizzato da enti accreditati dalla Regione Lombardia.

Uno di questi corsi partirà il 10 ottobre prossimo a Milano. Si tratta del corso promosso da CNA Formazione in collaborazione con CFP Unione Artigiani presso via Antonini.

Il corso sarà così articolato: 750 ore di teoria, 250 ore di pratica presso dei laboratori, 500 ore di tirocinio presso uno studio di tatuaggi, più un esame finale abilitante alla professione.

Per partecipare è necessario avere almeno 18 anni e aver conseguito il diploma di licenza media inferiore. Le lezioni si svolgeranno dal lunedi al mercoledi dalle ore 8:30 alle ore 17:30.

Che cosa si impara durante il corso di formazione? Le competenze che verranno sviluppate durante il percorso formativo, e che l’utente acquisirà sono:

predisporre e gestire l’accoglienza e l’assistenza al cliente

organizzare e mantenere l’ambiente di lavoro, le attrezzature e le procedure nel rispetto delle norme igieniche di sicurezza e salvaguardia dell’ambiente

organizzare e collaborare alla gestione dell’esercizio dell’attività

identificare la tipologia di tatuaggio da eseguire, in base alle esigenze e alle caratteristiche del cliente e dei canoni estetici in uso

eseguire il tatuaggio nel rispetto delle norme igieniche e di profilassi.

Alla fine del corso vi sarà un esame di tipo teorico-pratico, il cui scopo è verificare l’apprendimento di tutte le conoscenze e l’acquisizione delle competenze, tecnico-professionali, previste dal corso.

Per poter accedere all’esame finale e divenire, così, operatore di tatuaggio è necessario aver frequentato almeno il 90% delle ore complessive del percorso formativo, nonché la valutazione positiva del tirocinio.

Dopo aver ottenuto l’abilitazione per diventare un tatuatore si potrà esercitare la professione.

In merito, la Delibera di Giunta Regionale n.5796/2021 ha stabilito che in tutti i locali devono essere garantite idonee condizioni microclimatiche, ed essere muniti di idoneo impianto di illuminazione, con pavimenti e pareti lavabili e disinfettabili.

Gli esercizi devono prevedere locali o spazi accessori, separati e attrezzati, con idonei contenitori per il deposito del materiale.

Anche la postazione di lavoro deve essere dimensionata per poter consentire lo svolgimento corretto di tutti i trattamenti, senza ostacoli per l’accesso del cliente e l’attività dell’operatore.

In ultimo, la legge prevede che tutti gli esercizi devono essere dotati di apparecchiature, attrezzature e prodotti per la disinfezione e sterilizzazione degli attrezzi utilizzati, qualora non siano impiegate attrezzature monouso che devono essere mantenute in confezione originale sino al momento del loro utilizzo.

Per maggiori informazioni su come partecipare al corso di formazione, è possibile contattare la Dott.ssa Alessia Perelli all'indirizzo email: sviluppo@ecipalombardia.it, oppure al numero telefonico: 02-27000612.