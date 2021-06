Come trovare un consulente finanziario serio ed affidabile

La figura del consulente finanziario è sempre più richiesta negli ultimi anni, perché gli italiani hanno ormai compreso quanto sia importante gestire i propri risparmi e compiere delle scelte di investimento mirate per farli fruttare. Lasciare i soldi in banca senza preoccuparsi di questo aspetto significa sostanzialmente perdere diverse opportunità di guadagno e perché mai dovremmo farlo? Alcuni risponderebbero che gli investimenti consentono sì di ottenere profitti, ma presentano anche dei margini di rischio che non si possono e non si devono sottovalutare. Questo è vero, ma è altrettanto vero che se ci si affida ad un consulente finanziario serio ed esperto non ci si deve preoccupare proprio di nulla.

Tutto sta nell’individuare la miglior strategia di investimento, perché è da questo che dipende il proprio benessere finanziario.

Consulenza finanziaria globale certificata

Oggi le migliori banche propongono un servizio di consulenza globale e certificata: vediamo brevemente di cosa si tratta, ma se vuoi avere maggiori informazioni in merito visita il sito di Banca Widiba e non avrai più dubbi.

Questo istituto infatti offre una consulenza ISO-WISE, certificata secondo lo standard UNI-ISO. Ciò significa che si avvale solo di figure professionali che abbiano conseguito l’esame finale di abilitazione con un ente esterno e indipendente e che siano in grado di fornire report esaustivi al cliente, che può in tal modo monitorare in qualsiasi momento la propria situazione finanziaria.

Le tue esigenze vengono sempre messe in primo piano, in un’ottica globale ed integrata, tenendo conto del tuo stile di vita, dei tuoi bisogni e dei tuoi obiettivi. Ciò significa che il consulente finanziario di Widiba prende in considerazione ogni aspetto, includendo nell’analisi anche il patrimonio immobiliare, aziendale ed eventualmente quello presso terzi.

La consulenza finanziaria online: come funziona?

Al giorno d’oggi è possibile anche usufruire di un servizio di consulenza finanziaria online, generalmente offerto da quegli istituti bancari che operano in internet come ad esempio Banca Widiba appunto. Bisogna però precisare che quando si parla di consulenza online in questo caso non si fa riferimento ad un servizio esclusivamente virtuale. La figura del consulente finanziario ha un ruolo cruciale e deve risultare affidabile per il cliente, che ripone una grande fiducia nel professionista di riferimento. Utilizza strumenti tecnologici avanzati per garantire un servizio utile e all’avanguardia.

Per questo, le migliori banche online offrono la possibilità di interfacciarsi personalmente con i propri consulenti finanziari, di parlare con loro ed instaurare un rapporto di fiducia reciproca. Banca Widiba ad esempio ha più di 100 uffici finanziari sul territorio nazionale, a disposizione dei propri clienti. In più però consente di gestire e monitorare l’andamento delle proprie strategie di investimento anche online, in modo da poter avere sempre tutto sotto controllo senza essere costretti a fare riferimento sempre e comunque al consulente.

Si tratta di un vantaggio non da poco: non è certo un caso se al giorno d’oggi in moltissimi preferiscono un servizio online come questo piuttosto che il classico consulente.

La giusta strategia di investimento può fare la differenza

Affidarsi ad un consulente finanziario oggi è spesso fondamentale, perché solo in questo modo è possibile adottare la giusta strategia per far fruttare i propri risparmi e gestire il patrimonio al meglio, ottenendo un reale guadagno.

Per maggiori informazioni clicca qui.