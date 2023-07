Crolla il numero di compravendite di case a Milano (ma i prezzi per ora non scendono)

Frenano le compravendite di casa, ma non ancora i prezzi, almeno a Milano. Lo si evince dal rapporto sul mercato immobiliare di Nomisma, appena pubblicato sui dati del primo semestre del 2023. Il primo dato significativo, a livello nazionale e anche milanese, è che il numero di compravendite è drasticamente calato rispetto al primo semestre del 2022, facendo lievitare il numero delle locazioni, a causa dell'aumento dei prezzi post-pandemia Covid e soprattutto dei tassi d'interesse sui mutui, "schizzati" letteralmente all'insù, che limitano la possibilità di acquistare casa.

Come conseguenza, a Milano il numero di compravendite è sceso del 23% nel primo trimestre del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022. Una performance "battuta" solo da Bologna (-24%). Tuttavia questo non si è ancora tradotto nella flessione delle quotazioni. I prezzi medi delle abitazioni nuove o ristrutturate a nuovo continuano a crescere e lo fanno a un tasso più che doppio rispetto al resto delle grandi città: +4,5% annuo per Milano, +2% annuo per le grandi città nel complesso. E salgono del 4,3% annuo le quotazioni degli immobili usati.